Familie en vrienden herdenken slachtoffer schietpartij Holtheme

Het 28-jarige man die zondag werd doodgeschoten in Coevorden is vandaag herdacht. Dat gebeurde in de woning van de ouders van het slachtoffer.

In de Batavierstraat is het een komen en gaan van mensen. Tientallen familieleden, vrienden en kennissen van de Coevordenaar komen de familie condoleren. Fietsen staan in de voortuin, auto’s zijn op de stoep geparkeerd.

Buren zien het aan. ,,Het is hier nog nooit zo druk geweest in de straat. Verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt een buurman. Volgens hem had de familie niet veel contact met de buurt.

Schietpartij

De 28-jarige man werd zondagavond zwaargewond aangetroffen aan de Haandrik in het gehucht Holtheme, ruim een kilometer van Coevorden. Hij was door meerdere schoten geraakt. Zijn 28-jarige vriend uit Coevorden is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij. Dat gebeurde nadat hij op het politiebureau in Coevorden schoot, waarbij een ruit in de deur sneuvelde. Agenten hielden hem gelijk aan en de man verklaarde toen dat er een schietpartij was geweest bij Holtheme.

Agenten troffen daar het zwaargewonde slachtoffer naast een auto aan. Zij probeerden hem met hulp van omstanders te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse.

Onder invloed

Wat er is gebeurd tussen de twee vrienden is nog onduidelijk. De verdachte verkeerde volgens de politie onder invloed. Of dat van drank of drugs is geweest, geeft de politie nog niet prijs. Ook laat de politie zich niet uit of er meerdere personen bij de dodelijke schietpartij betrokken zijn geweest.