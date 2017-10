Familie Zomer moet binnen 6 weken het huis uit: 'We zijn helemaal stuk'

Judith Zomer (48) is ten einde raad. Binnen zes weken moet zij met haar man Richard en 21-jarige zoon hun huis aan de Geert Migchelsweg in Slagharen hebben verlaten. ,,Waar moeten we heen? Er is niks te huur. Bovendien hebben we al hypotheeklasten. We zijn helemaal stuk.”

Het Salomonsoordeel van de Raad van State dat hen woensdag aan het kortste eind deed trekken heeft het gezin Zomer als een mokerslag getroffen. ,,Dit hadden we echt niet verwacht op grond van de zitting”, zegt Judith. ,,Er is volgens ons aan heel veel dingen voorbij gegaan.”

Een rughernia en uitvalsverschijnselen in Judiths benen dwong het gezin medio 2014 ook al tot verhuizen. ,,We hadden een herenhuis in Dedemsvaart, met allemaal trapjes. Mijn rolstoel ging er niet in en ik ging daarom nogal eens onderuit. We moesten snel iets anders”, vertelt ze.

Mantelzorg

Blij waren ze met de woning aan de Geert Migchelsweg, die door een faillissementsveiling beschikbaar was gekomen. Dat er veel aan moest worden opgeknapt namen de Zomers op de koop toe. Het huis was altijd bewoond geweest, net als de tot woning verbouwde schuur die er aan grenst. Het was een zogenoemde i-woning, bedoeld voor inwoning in verband met mantelzorg. Oorspronkelijk met de ‘schuur’ verbonden via een tussendeur, maar die was allang dichtgemetseld. De ‘schuur’ had namelijk in 2005 al nieuwe bewoners gekregen.

Jurist

Quote Ik zoek me een ongeluk naar een andere woning, maar er is niets te huur Judith Zomer In 2013 is in het bestemmingsplan opgenomen dat er op het erf nog slechts 1 ‘plattelandswoning’ mocht zijn. Daarmee liep het gezin Zomer het risico dat ze er illegaal zou gaan wonen. De andere woning was immers al bezet. Volgens de uitspraak van de Raad van State zou uit stukken blijken dat ze daarvoor zijn gewaarschuwd. Maar daar kan Judith zich niets van herinneren. ,,Wij hebben die stukken niet. Wel beschikken we over een brief van de gemeente uit 2007 dat hier gewoond mag worden”, legt Judith uit, terwijl ze hem op het scherm van haar laptop laat zien. ,,Voor de koop hebben we alles uitgebreid laten onderzoeken door een jurist. Vervolgens hebben we ook gewoon een hypotheek gekregen. Die krijg je normaal helemaal niet voor een i-woning.”

Er zit voor het echtpaar Zomer niets anders op dan zich neer te leggen bij het besluit van het hoogste rechtscollege. ,,We moeten er uit en ik ben gewend me aan de wet te houden. Ik zoek me een ongeluk naar een andere woning, maar er is niets te huur. Ik heb net een bericht op Facebook gezet. Hopelijk levert dat iets op. Even tijdelijk in een wooncaravan op dit erf mag ook niet, want dat staat juridisch gelijk aan bewoning.”

Dwangsom

Als stok achter de deur heeft de gemeente Hardenberg een ‘last onder dwangsom’ opgelegd, aan zowel de Zomers als hun buren. Is de woning niet binnen zes weken verlaten dan volgt voor Zomer een dwangsom van 2.500 euro per maand, met een maximum van 25.000 euro. Wordt de tussendeur niet hersteld, dan kost dat beide buren 1.000 euro per maand, met een maximum van 6.000 euro.

Judith hoopt dat ,,Hardenberg niet te beroerd is” en alsnog wil meewerken aan een woningsplitsing. ,,Want dit lost niks op. Een woning met een tussendeur is onverkoopbaar.”

Zienswijze