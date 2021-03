Farid en Parisa mogen na meer dan twee jaar AZC Hardenberg nu écht blijven: ‘Jullie’ is ‘wij’ geworden

De onzekerheid knaagde en spanning en stress liepen alsmaar op, maar na zo'n 2,5 jaar wachten in het asielzoekerscentrum van Hardenberg hebben de Iraanse Farid en zijn vrouw Parisa eindelijk te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Na een lang verwacht gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben ze nu het voor hen allesbepalende oordeel gekregen. Blijven. ,,We zijn heel gelukkig dat het zo is gelopen”, zegt een opgeluchte Farid. ,,‘Jullie’ is nu ‘wij’ geworden. Het was het wachten waard.”