FC Emmen haalt 15.000 euro op in strijd tegen zaadbalkanker: ‘We zijn ongelooflijk blij’

Lokale omroep Zwolle vertrekt uit Stadkamer na betalings­pro­ble­men

Het in opspraak geraakte RTV Focus laat de redactie in de Stadkamer achter zich. Christine Spinder, medeoprichter van de lokale omroep van Zwolle, zegt dat RTV Focus geld wil besparen. De omroep kampt met een betalingsachterstand bij Stadkamer, waarvoor een afspraak is gemaakt om deze af te lossen. ,,We gaan naar een nieuwe A-locatie.”