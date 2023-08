FC Emmen legt verdediger Schouten vast: ‘Gedreven back met snelheid en een goede trap’

met video Al 23 jaar bouwt Jan (66) aan de grootste legokraan van Nederland: ‘Het is mijn levenswerk’

„Hoeveel steentjes er in deze kraan verwerkt zitten? Ik ben de tel kwijtgeraakt”, zegt Jan Smit (66) en lacht. Al 23 jaar is de legofanaat bezig met het enorme bouwwerk. Hij is nog altijd niet af, maar Jan stelt zijn pronkstuk maar wat graag tentoon. Bij Zomer Bricks in Nijverdal trekt de grootste legokraan van Nederland honderden bezoekers.