FC Emmen verlengt aflopend contract verdediger Dirksen

indebuurt.nl Niek en Kira openen in augustus restaurant in hartje Zwolle: 'Binnen een dag reserveer­den 600 mensen'

L’église. Dit is de naam van een nieuw restaurant dat je vanaf augustus in hartje Zwolle vindt. Niek van Leeuwen en Kira Wallé nemen D’Andrea’s over en maken er een nieuwe horecazaak van. “We kijken er enorm naar uit om straks te beginnen”, zegt het horeca-echtpaar.