FC Utrecht-spits Tasos Douvikas moet topscorerstitel in de eredivisie delen met Xavi Simons

Alerte vrachtwa­gen­chauf­feur ontdekt brand in Vroomshoop

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de hulpdiensten om twee uur opgeroepen voor een brandmelding aan de Vriezenveenseweg in Vroomshoop. Een tuinschuur naast een woning stond volledig in brand, wat resulteerde in een grote inzet van de brandweer.