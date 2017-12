Ferdinand mag zelf gekochte EHBO-jas niet dragen: 'Ik ben er zó klaar mee'

CDA-raadslid Rick Brink trots op Hardenberg

6:00 Samen met Ermelo, Zwolle, Katwijk en Goes is Hardenberg in de race in de verkiezing voor meest toegankelijke gemeente van Nederland. CDA-raadslid Rick Brink (32) is trots dat Hardenberg zo ver is gekomen. ,,Waar ik ook kom. Nooit hoef ik iets uit te leggen over mijn handicap.'' Hardenberger Rick Brink zegt het met pretoogjes.