Festival opent Hardenbergs cultureel seizoen

Hardenberg opent het nieuwe culturele seizoen in het derde weekend van september met een nieuw festival: ‘Hardstikke Cultuur’. Amateurs en professionals laten zien hoe rijk de gemeente is aan cultuur en wat er te beleven is op gebied van bijvoorbeeld muziek, theater, dans en beeldende kunst.

,,We hebben hier met een werkgroep van tien enthousiaste mensen aan gewerkt'', vertelt Jan Maarten Veurink, als directeur van theater De Voorveghter een van de initiatiefnemers voor het meerdaagse festival. ,,Deze eerste editie duurt twee dagen, maar onze droom is hier een hele 'uitweek' van te maken. Zo denken we aan een groot familiefestijn op de zondagmiddag. Daar willen we ook graag de kerken bij betrekken, die zijn ook belangrijk voor de Hardenbergse cultuur.''

Straatmuzikanten

‘Hardstikke Cultuur’ wordt georganiseerd door vertegenwoordigers van De Voorveghter, Cultuurkoepel Vechtdal, Centrummanagement Stad Hardenberg, Stichting Hardenberg Promotie en Stichting HaFaBra, plus enkele enthousiaste Hardenbergers. Het culturele seizoen 2018-2019 wordt op donderdagavond 20 september geopend met het straatmuzikantenfestival 'Geld in je pet!' in het centrum van Hardenberg. Voor kinderen van de basisscholen uit de gemeente is er eerder die dag al een leuke muzikale middag in het theater, georganiseerd door Stichting HaFaBra (staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband, stichting stimuleert muziekonderwijs bij elf muziekverenigingen in de gemeente).

Kunsten op straat

Zaterdagmiddag 22 september vormt het stadscentrum het decor voor een kunstmarkt, met zowel professionals als amateurkunstenaars. In de afgelopen vier weken hebben zich al veertig kunstenaars aangemeld. Die middag wordt Hardenberg ook aangedaan door artiesten uit binnen- en buitenland in het kader van het Overijsselse straattheaterfestival ‘Kunsten op Straat’.

Previews