Fietsenverduisteraars in Vechtdal voor de rechter: ‘we zijn er ingeluisd’

De verdachten die in het Vechtdal en Twente meerdere malen elektrische fietsen zouden hebben gehuurd, niet meer terug brachten en snel doorverkochten dreigen voor maanden de gevangenis in te moeten.

Vanochtend stonden H. de J. (49), diens partner J. de J.(54) en R. B. (51) voor meerdere rechters. Die laatste was afwezig, maar wordt gezien als brein achter de oplichting. De werkwijze bij alle zeven zaken - onder meer in Gramsbergen, Nieuwleusen en Tubbergen - was vrijwel identiek. In de fietsenzaken werden op basis van goed vertrouwen elektrische tweewielers gehuurd en met een witte bus opgehaald. Vervolgens werden ze ergens anders zo snel verkocht, dat de daadwerkelijke eigenaar nog niet eens aan diefstal kon denken. Met name dat misbruik van het vertrouwen rekende de officier van justitie het drietal zwaar aan. ,,Op geraffineerde wijze zijn hardwerkende rijwielhandelaren benadeeld. En het is uitermate zonde dat zij zich gedwongen voelen voortaan een uitgebreide identiteitscheck toe te passen, voor ze weer een fiets verhuren.”

Camerabeelden

De handelaren hadden een kleine twee jaar geleden niet zo snel in de smiezen dat er oplichters door het Vechtdal en Twente trokken, maar daarna ging het snel. Vanuit Gramsbergen werden camerabeelden op sociale media geplaatst en niet veel later kwamen fietsenverkopers na eigen speurwerk verhaal halen in Rheezerveen. Op de betreffende camping werden gestolen spullen aangetroffen, maar was verder alleen J. de J. aanwezig. Dat bezoek heeft grote impact op haar gemaakt, jammerde ze tegen de rechters. ,,Er stonden wel twintig man voor de deur. Ze grepen mijn kinderen bij de keel, en sloten de hond op. Maar we zijn allemaal besodemieterd.”

Eerlijk

Daarmee doelde ze op de rol van B., die op zijn beurt weer misbruik gemaakt zou hebben gemaakt van het stel. Verdachte H. de J. gaf daarbij aan dat hij er altijd vanuit was gegaan dat B. de fietsen op een eerlijke manier had verkregen en dus ook op een eerlijke manier kon doorverkopen. Op de vraag van een van de rechters of het niet een wat vreemd verdienmodel is om dure fietsen bij een officiële handelaar te kopen en dan bij onder meer kringloopwinkels door te verkopen, schudde de verdachte van nee. ,,Ik koop zo vaak goedkope fietsen en verkoop ze voor meer geld door. Soms alleen al door ze te poetsen. Eerlijk.” Dat het altijd De J. was die zijn identiteitskaart liet zien, en hij zelfs door B. een zaak was ingestuurd om vooraf camera’s te checken deed evenmin een belletje rinkelen. ,,Ik weet niet wat mij bezield heeft. Maar het is een nachtmerrie geworden.”

Flink dossier

Hoe dan ook, de officier van justitie raakte niet overtuigd en vond dat het drietal gestraft moest worden. B., met een flink dossier als het gaat om oplichting, dreigt voor tien maanden de cel in te moeten. Tegen H. de J. werd zes maanden gevangenis geëist, waarvan vier voorwaardelijk, en voor partner J. de J. - heeft de officier een werkstraf van zestig euro in gedachten. De advocaat van het stel eist vrijspraak, omdat er op verschillende manieren misbruik van het paar zou zijn gemaakt.