Fietser geschept door auto in Dedemsvaart

Kater Zwartje doodgescho­ten vanuit woning in Gramsber­gen

25 mei Geschokt heeft Dirk Jan Braker uit Gramsbergen gereageerd op het doodschieten van zijn tweejarige kater Zwartje. Dat gebeurde woensdag vanuit een woning in de Kruisstraat in Gramsbergen. Dit nieuws is vandaag pas bekendgemaakt en de politie doet onderzoek.