Fietser gewond na botsing met auto in Emmen: rijstrook tijdelijk afgesloten

Burgemees­ter Broekhui­zen bezorgd over burenru­zies, onmin en pesterijen in Twenterand: ‘Waarom zijn wij verleerd elkaar te helpen?’

VROOMSHOOP - Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Twenterand is bezorgd. Over burenruzies, onmin en pesterijen in ‘zijn’ Twenterand. Hij zei dat maandagavond in zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

9 januari