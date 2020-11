Fietser overleden na aanrijding door auto bij De Krim

Vragen over sluiting gemeente­lijk loket in Dedems­vaart

20 oktober Eerst door een verbouwing en later door het coronavirus is de publieksbalie in De Baron in Dedemsvaart van de gemeente Hardenberg ‘voorlopig’ gesloten. Het Plaatselijk Belang van de kern vindt dat bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten er snel weer mogelijk moet zijn. De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.