Fietspad Zuiderbos Dedemsvaart krijgt dynamische LED-verlichting

Jenny stopt, dat mag in de krant!

22 februari De inmiddels 80-jarige Jenny Pierik zorgde er vijfendertig jaar lang voor dat iedereen in Hardenberg en omstreken zijn of haar krantje op tijd kon lezen. ,,Het is mooi geweest, ik had eigenlijk wat later willen stoppen maar het lichaam begon steeds meer tegen te sputteren nadat ik voor enkele maanden terug de pols zwaar kneusde’’,aldus de nog altijd kwieke en goedlachse Pierik.