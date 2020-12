Fietsster raakt in Dedemsvaart gewond bij aanrijding met bedrijfsbus

Nieuwjaars­dui­ken Vechtdal geschrapt: ‘Niet corona­proof’

10 december Alle corona-somberheid van je afspoelen met een ijskoude nieuwjaarsduik in het Vechtdal zit er dit jaar niet in. In elk geval niet in teamverband, want dat staan de coronaregels niet toe. In Dalfsen denken ze nog na over een alternatief.