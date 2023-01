Flinke brand in Kloosterhaar: korps uit Vroomshoop moet te hulp schieten om groter leed te voorkomen

met video Oudjaars­nacht met de stewards van Staphorst: ‘We spreken jongeren met de voornaam aan’

Vlak voor twaalf nog snel het gezin een kus, geel hesje over de jas aan en op pad. Tientallen mannen uit Staphorst gingen ook dit jaar tijdens oud en nieuw de straat op, om een oogje in het zeil te houden tijdens de nieuwjaarsviering in het dorp. ,,Als ik mijn zoon tegenkom, roken we een sigaar.”

1 januari