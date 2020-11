Flower Fashion Balkbrug sluit deur eerder door komst onderdoorgang N377

Na Vechtdal en Zwolle kijkt ProFit Gym nu ook voorzich­tig naar Salland

26 oktober Na acht vestigingen, waaronder drie in het Vechtdal en drie in de stad Zwolle, heeft fitnessketen ProFit Gym de ogen nu gericht op Salland. De keten heeft op de Sallandse Poort in Raalte- na de coronacrisis- een locatie voor nieuwbouw op het oog. ,,Ik ben echt gek op dit gebied’’, zegt eigenaar Rutger Brakel uit Ommen.