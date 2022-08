Formule 1-event in Hardenberg gaat door: ‘Alle rode lichten gedoofd’

Met video Grote namen, jong talent en meer beleving in Attractie­park Slagharen: ‘Fijne afwisse­ling van Vegas’

Met een nieuwe theatershow en prominenter aanwezige entertainers schroeft Attractiepark Slagharen deze zomer het spektakelgehalte op. Het pretpark is een podium voor acts van internationale allure en regionaal talent. Die laatste groep kan uitbreiding gebruiken. ,,Mensen werven in dit gebied is geen makkie.”

28 juli