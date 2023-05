Forse schade aan bungalow in Bergentheim na brand door werkzaamheden

In dit nieuwe Twentse zwembad krijg je een dagje waterple­zier voor ‘een prikkie’

Waterratten opgelet: het is nog maar een paar nachtjes slapen. Zwemmen bij de Koerbelt kan vanaf 5 juni weer. De nieuwe ticketprijzen bij het Rijssense zwembad blijven laag. Voor volwassenen is dit het goedkoopste bad in de regio.