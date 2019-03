Forum voor Democratie wint in Vechtdal, maar gat met CDA blijft enorm

Ook in het Vechtdal heeft Forum voor Democratie bij de provinciale verkiezingen flink gewonnen, maar toch heeft het niet zo huisgehouden als in andere gemeenten in Overijssel. De winst bleef relatief beperkt, doordat zowel in Ommen, Dalfsen als Hardenberg het CDA veruit de grootste partij blijft. De agrarische achtergrond van de christen-democraten geeft daarin traditioneel de doorslag.

In Hardenberg is de winst van het Forum voor Democratie het meest zichtbaar. In die gemeente met meer dan 60.000 inwoners stemde 14,6 procent vanuit het niets op de partij van kopstukken Thierry Baudet en Theo Hiddema. Of dat ook komt doordat Hardenberg met de relatief onbekende Chilion Snoek uit Balkbrug een eigen kandidaat leverde voor de Provinciale Staten van Overijssel, wordt de komende dagen duidelijk. Dan worden de voorkeurstemmen en de stemmen per stad, dorp en stembureau naar buiten gebracht.

De grootste

Winnaar van de verkiezingen in Hardenberg is opnieuw het CDA, dat weliswaar 5,2 procent van de stemmen verloor, maar met 22,6 procent zich nog altijd de grootste mag noemen. De opkomst in Hardenberg was 60,8 procent. Daarvan kleurde 16,1 procent een vakje achter een kandidaat van de ChristenUnie rood, dat daarmee de op één na grootste partij is.

Enorm gat

In Dalfsen en Ommen haalt Forum voor Democratie ondanks een winst van respectievelijk 11,4 en 11,5 procent de top drie niet. Zo zwaait in beide gemeenten het CDA nog altijd de scepter, en is het gat tussen Forum voor Democratie en de christelijke partij - Dalfsen 25,7 procent, Ommen zelfs 26,2 - nog altijd enorm. VVD en ChristenUnie scoren daarbij ook beter dan Forum voor Democratie, waarbij de eerste partij in Ommen van 11,8 naar 13,3 procent van de stemmen steeg.

D66 verliezer

Grote verliezer in het Vechtdal is D66, de partij die de afgelopen jaren zo opkwam en zich onder meer nestelde in de gemeenteraad van Dalfsen. In bijna alle gemeenten halveerde D66, waarbij het in Hardenberg 2,7, in Ommen 4,4 en in Dalfsen 5,0 procent van de stemmen overhoudt. De intrede van Denk laat in het Vechtdal nog even op zich wachten. Nergens kwam het boven de 0,1 procent uit.

Vechtdal: 6 kandidaten