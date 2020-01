Fotograaf Kim (44) weggestuurd bij gratis bruiloft in Hardenberg: ‘Ik moest direct de gang op’

PvdA en CDA willen stikstof­pro­bleem Hardenberg in harmonie oplossen

11:51 Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Met die positieve grondhouding houden PvdA en CDA Hardenberg vanavond in theater de Voorveghter een ‘inspiratieavond’ over de stikstofproblematiek. PvdA-fractievoorzitter Rein Jonkhans nam het initiatief en zijn CDA-collega Piet-Cees van der Wel haakte enthousiast in.