Francis en Yola schieten op nieuwe parkeerapp Hardenberg: ‘Met ons bezoek heeft niemand iets te maken’

De verslaggever is nauwelijks uitgestapt, of daar komt Francis Vos uit zijn knusse rijtjeswoning aan de Kruserbrink in Hardenberg gesneld. Hij zat immers al achter het raam te wachten op het bezoek en wappert nu met een stapeltje kraskaarten. Daar kunnen geen miljoenen mee gewonnen worden, maar wordt wel 50 eurocent per uur afgetikt in de gemeentekas. ,,Leg hem maar op het dashboard”, zegt Vos. ,,Krassen met de autosleutel. Goed opletten, want bij een verkeerd geopend vakje kan de controleur alsnog een bekeuring uitschrijven.”