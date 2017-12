Friese chauffeur was bezig aan zijn laatste rit toen het enorm misging in Dedemsvaart

De chauffeur uit Drachten was bezig met zijn laatste rit van de dag. ,,Hij had net over de grens in Duitsland plastic kratten opgehaald. Die zou hij morgenochtend lossen in Barendrecht,'' vertelt Wezenberg. Op de terugweg gaat het gigantisch mis. Op de provinciale weg van Slagharen naar Dedemsvaart komt de vrachtwagen frontaal in botsing met een personenauto. De 37-jarige autobestuurder uit Slagharen is op slag overleden. De truck komt in de berm terecht, schiet het water in en vliegt in brand. De Friese chauffeur klimt op eigen kracht en ongedeerd uit zijn vrachtwagen. ,,Hij heeft geen lichamelijk letsel opgelopen. Hij is nog wel gecontroleerd door het ambulancepersoneel,'' vertelt Wezenberg.