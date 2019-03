G-Parade Gramsbergen gaat voor landelijke Gouden Pit

In de zomer van 2016 werd het idee van Belser en Baveld werkelijkheid, en werd een proefversie gehouden van de feestelijke botenparade op de Vecht en het kanaal Almelo-De Haandrik. ,,Toen hebben we ervaring kunnen opdoen met het organiseren van zo'n boottocht’’, legt ProGram-voorzitter Ronald Belser uit. ,,Hoe lang duurt het voor iedereen aan boord is en we kunnen gaan varen? Hoeveel vrijwilligers heb je nodig om de passagiers te helpen in- en uitstappen? Hoe lang moet de vaartocht zijn om het voor iedereen leuk te houden?’’

Kern met Pit is de jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, met als doel dat mensen een bijdrage leveren aan de verbetering van hun directe leefomgeving. Stichting ProGram ('Promotie Gramsbergen’) schrijft al sinds 2012 projecten in, waarmee steeds het predicaat ‘Kern met Pit’ en de bijbehorende duizend euro in de wacht werden gesleept. De eerste keer was dat met het cultureel festival ‘Night of the Forest', het sportieve evenement ‘Gramsbergen Daar Loop Je Mee Weg’, de aanleg van een moestuin voor jong en oud, een zomerkamp voor kinderen, de renovatie van het openluchttheater in het Gramsberger Bosje, en in 2018 dus de G-parade. ,,Het zou erg mooi zijn als de G-parade de landelijke finale wint, nadat de gemeente Hardenberg in 2018 al werd uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking”, stelt Ronald Belser. ,,We hopen dat alle Overijsselaren nu op de G-Parade stemmen, als een mooi project uit hun eigen provincie. Een beetje chauvinistisch mogen we toch wel zijn?!’’ Op 30 maart wordt de uitslag bekend gemaakt in Amersfoort, stemmen kan tot 27 maart via de website www.kernmetpit.nl.