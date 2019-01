G-parade Gramsbergen scoort bij Kern met Pit

Met de vorig jaar in juli gehouden G-parade heeft Gramsbergen zaterdag de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit in de provincie Overijssel gewonnen. De vaartocht voor mensen met een beperking werd twee jaar terug vanwege het slechte weer afgelast, vorig zomer ging het wel door. ,,We zaten niet bij de pakken neer en toonden ons een kern met pit.”

De G-parade gaat nu samen met elf andere provinciewinnaars door naar de landelijke finale. Die is op 30 maart in Amersfoort en daar wordt bekend gemaakt of Gramsbergen de meest pittige kern van Nederland is. De vaarttocht is opgezet door de stichting ProGram in samenwerking met de Rotary Hardenberg en steun van onder meer de Baalderborg Groep.

Na het eerdere slechte weer, werd de G-parade vorig jaar een succes. ,,Ruim tachtig mensen met een beperking en hun 54 begeleiders gingen met verschillende boten het water op”, laat Ronald Belser als voorzitter van ProGram weten. Ook een replica van de zomp en boten van de havenvereniging in Coevorden voeren het kanaal op. ,,Aan boord en op de wal was muziek en bij terugkomst was er een goed in de smaak vallende snack.”

Kern met Pit is van origine de leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, met als doel dat bewonersgroepen een bijdrage leveren aan de verbetering van hun directe leefomgeving. De jury was tijdens de provinciale uitreiking van de prijs lovend over het initiatief vanuit Gramsbergen, maar ook over de veertien andere projecten die werden ingediend. Het oordeel van een vakjury en een internetstemming gaven uiteindelijk de doorslag.