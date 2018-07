G-parade wil jaarlijks evenement worden in Gramsbergen

Wat is de G-parade?

Organisator Henk Kremer: ,,Het is een vaartocht voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking en hun begeleiders. We beginnen met een optreden van Hans van der Velde en daarna varen we vanaf de Mommeriete via het kanaal Almelo De Haandrik naar de Vecht tot de Duitse grens en weer terug. We zijn met verschillende boten en we hebben ook muziek."

Waarom organiseren jullie dit?

,,We wilden een leuke dag organiseren voor de mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Afgeleid van de gayparade in Amsterdam hebben wij daarop de G-parade bedacht. Hier in de buurt heb je ook de jaarlijkse vrachtwagenrit, maar we wilden ook iets doen wat leuk is voor de begeleiders. Twee jaar geleden hebben we met een pilot geprobeerd of dit haalbaar was en nu organiseren we het weer."

Moet dit een jaarlijks evenement worden?

,,Dat is wel het plan, maar het moet wel elk jaar haalbaar zijn om genoeg boten beschikbaar te hebben, ook boten waar rolstoelen op kunnen. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan in verband met het voorspelde slechte weer, maar dit jaar ziet dat er goed uit. Er hebben zich zo'n zeventig mensen met een beperking en 45 begeleiders aangemeld. Ook is er een boot van de brandweer aanwezig in verband met de veiligheid."

Kunnen mensen zich nog aanmelden?