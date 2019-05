Gaat Hardenberg vrijuit voor schade langs kanaal?

Valt de gemeente Hardenberg wat te verwijten voor de problemen rondom het kanaal Almelo-De Haandrik? Verzakkingen, scheuren in de muren, wateroverlast, drassige tuinen; omwonenden van het kanaal - vooral in Hellendoorn en Twenterand, maar ook in Hardenberg en Ommen - balen van de schade. De provincie Overijssel doet nu onderzoek, terwijl Hardenberg alvast kijkt of ze zelf ook schuld heeft.

Dat ligt overigens niet in de lijn der verwachting, denkt de gemeente. Toch wil ze wel een vinger aan de pols blijven houden. Want de afgelopen decennia heeft de gemeente zelf ook werkzaamheden uitgevoerd. En het kan zijn dat de provincie verbanden gaat leggen tussen die werkzaamheden en de schade aan woningen. Voor de zekerheid heeft de gemeente daarom de verzekering ingelicht over het op handen zijnde onderzoek.

Afwikkeling schadeclaims

Dat staat in een besluit dat het college van burgemeester en wethouders willen nemen, waarin de afwikkeling van schadeclaims door werkzaamheden aan het kanaal centraal staat. Een groot aantal omwonenden heeft de afgelopen jaren - met name in 2018 - aangegeven dat sinds de uitvoering van de werkzaamheden, schade is opgetreden aan diverse panden en percelen. De provincie heeft inmiddels meer dan honderd schadeclaims ontvangen, vooral over verzakkingen, scheuren in muren en wateroverlast. Dat laatste zou een gevolg zijn van baggerwerkzaamheden aan het kanaal, waarbij de beschermende kleilaag is verwijderd.

Volle breedte

Onderzoeksbureau Deltares heeft van de provincie Overijssel opdracht gekregen onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en gevolgen. Hierbij wordt in de volle breedte gekeken naar verbanden, waarbij gemeenten en ook het waterschap zijn verzocht medewerking te verlenen. ‘Voor de gemeente Hardenberg betekent dit in eerste instantie om informatie te verstrekken over het uitgevoerde onderhoud, zoals wegverhardingen en werkzaamheden aan de riolering’, schrijft het college. ‘Op voorhand is er geen aanleiding te veronderstellen dat de gemeente aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.”

Welles-nietes-spelletje