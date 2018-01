Gas kan er massaal af door Hardenbergse vinding

Voor de Hardenbergse ontwikkelaar van de innovatieve verwarming Will Schottman had de officiële presentatie vandaag in zijn woonplaats op geen beter moment kunnen komen. De discussie over gaswinning is in volle gang, niet alleen in Groningen, maar ook in zijn eigen woonplaats Hardenberg. Het sluit ook allemaal mooi aan op het voornemen van het kabinet om Nederland in 2050 helemaal gasloos te hebben. ,,Wij bieden de mogelijkheid om dat ruimschoots te gaan halen", aldus de Hardenberger.