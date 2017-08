Gaskraan in Hardenberg blijft weken langer open

Extra varkensstal heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor milieu

24 augustus Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dat concludeert de gemeente Hardenberg over de voorgenomen bouw van een extra varkensstal door Handelshuis Schuttert aan de Fransenweg in Schuinesloot. Er komen zo'n 3 duizend varkens bij.