Gaswinningsplan in Hardenberg baart politiek zorgen: ‘Voor het vertrouwen de boel stil leggen bij trillingen’

Algenter­reur kwelt natuurpark in Ommen, vergissing bij aanleg is oorzaak

Bezoekers ergeren zich groen en geel. De extreem woekerende algen in speelnatuur Ommermars staan een vrolijke middag aan het water in de weg. Ouders en kinderen laten de waterplas in het natuurschoon aan de rand van Ommen massaal links liggen, zeker nu ook de ganzen nog eens hun uitwerpselen achterlaten in het zand.