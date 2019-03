Geboren en getogen Hardenberger Onnink wil voorzitter CDJA worden

Bezoek minister Hoekstra aan Zwolle, Hardenberg, Kampen, IJsselmui­den en Hasselt definitief afgezegd

14:34 Het bezoek van minister Wopke Hoekstra aan Hardenberg, Hasselt, IJsselmuiden en Kampen gaat niet door. Dat heeft me maken met de schietpartij in Utrecht eerder vandaag, waar mogelijk een terroristisch motief aan verbonden is.