Geen basisinkomen maar Hardenbergs maatwerk om kansen te pakken

Gezond verstand

,,Hardenberg heeft daarna ruimte gezocht om op basis van gezond verstand mensen te helpen. Je kan niet zomaar iemand geld geven, want je mag als gemeente niet aan inkomenspolitiek doen. Behalve via de bijstand, maar dat is helemaal ‘dichtgeregeld’. Vandaar dat we een weg daaromheen hebben gezocht, en inwoners maatwerk bieden gebaseerd op gezond verstand. Daar is het ‘Pak je Kans-fonds’ uitgekomen, waarmee je snel kunt helpen met een vergaand effect. Dat is helemaal een Hardenbergs initiatief .’’

Voorbeelden

,,Iemand die om medische redenen een aangepaste bureaustoel moest hebben die in zijn geval niet via de Wmo vergoed werd kreeg die van ons, waardoor hij nu een baan heeft en daarmee gelukkig wordt. En hij is ook nog eens uit de bijstand. Dat is dus een nuttige investering, zowel voor hem als voor de gemeente Hardenberg. Je kunt als gemeente beter één keer zo'n stoel betalen dan elke maand een uitkering. Nog een voorbeeld: iemand met een zichtbare tatoeage kan die laten weghalen, waardoor hij een baan in de horeca kan vinden en zo jarenlang zijn geld kan verdienen.’’

Omscholing

,,Iemand die nu een betaalde baan heeft maar twijfelt of hij dat tot aan zijn pensioen kan volhouden kan op tijd omscholen dankzij het fonds. Ook kreeg iemand die in een participatietraject zit zo een EHBO-cursus, nu is hij vrijwilliger bij een kinderboerderij, daar wordt hij gelukkiger van. Dit zijn voorbeelden die we afgelopen tijd al hebben uitgevoerd, waarmee we een beetje vooruitlopen op het ‘Pak je Kans-fonds’ dat officieel in januari start. Per geval is maximaal 8.000 euro beschikbaar, in bijzondere gevallen meer. In het fonds zit nu 400.000 euro dat is vrijgekomen bij de opheffing van de Stichting Werk en Scholing. Als het geld op is en het fonds een succes, zullen we de gemeenteraad vragen om dit voort te zetten.’’