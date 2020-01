Geen blauwe zone in Hardenberg, maar eerste uren gratis in twee parkeergarages

PvdA en CDA willen stikstof­pro­bleem Hardenberg in harmonie oplossen

29 januari Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Met die positieve grondhouding houden PvdA en CDA Hardenberg vanavond in theater de Voorveghter een ‘inspiratieavond’ over de stikstofproblematiek. PvdA-fractievoorzitter Rein Jonkhans nam het initiatief en zijn CDA-collega Piet-Cees van der Wel haakte enthousiast in.