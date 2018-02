Geen brandstichting op camping Rheeze

Twee dagen na de vernietigende brand op camping de Oldemeyer in Rheeze is het nog steeds een grote ravage op de plek waar drie caravans tot de grond toe afbrandden. De oorzaak is onbekend, brandstichting sluit de politie uit.

Albert Doornbos is één van de eigenaren van de verwoeste stacaravans, die zaterdag in de vroege ochtend verloren gingen. ,,Het is zo zonde, komend jaar zou ons zesde jaar worden op de camping. Maar nu zijn we er alles kwijt. Onze kinderen zijn ontzettend geschrokken van het nieuws. Het was een mooie plek om te spelen en te sporten en die is er nu niet meer. Natuurlijk gaan we nog wel op vakantie, maar dat zal niet hetzelfde zijn. We zijn zaterdag gaan kijken, ook om het de kinderen te laten zien, zodat ze het een plekje konden geven. Onze jongste is vijf, die kan je het wel vertellen, maar het dringt niet zo goed door. Zodra we op de camping kwamen herkende hij wel meteen welke van ons was. Het hekje stond er nog. En toen kwam het besef dat het echt weg is.”

Oorzaak

Doornbos wil graag weten waar de brand door is veroorzaakt. Hij denkt dat de vuurzee niet is ontstaan in of bij zijn caravan, omdat die niet volledig is afgebrand. ,,Er zijn nog stukken hout van de bank te zien en zelfs een stuk blauw kleed dat over de bank lag is niet opgebrand.''

Ook was zijn caravan compleet afgesloten van gas, elektra en water. De oorzaak van de brand - die tegen zeven uur door een wandelaar werd gemeld - is nog niet bekend, meldt politievoorlichter Simen Klok. ,,Er is in elk geval geen sprake van brandstichting, dat wordt uitgesloten. Maar waar het vuur wel door is ontstaan is onduidelijk. Er zijn wat suggesties gedaan, maar zulke onbevestigde informatie geven we als politie niet door.''

De brand is vermoedelijk van de ene caravan via een aangrenzende heg overgewaaid naar de andere twee caravans. Ook ging een blokhut met fietsen in vlammen op. Van een vierde caravan sneuvelde een ruit door de grote hitte.

Opruimen