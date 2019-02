Geen breuk en geen deuk in Hardenbergse coalitie door koopzondagen

analyseSupermarkten in de gemeente Hardenberg mogen voortaan elke zondagmiddag open. En elke kern afzonderlijk plant zelf de tien koopzondagen voor de overige winkeliers per jaar in. Deze twee voorstellen krijgen vanavond brede steun in de Hardenbergse raad, maar verdeelt de coalitie wel. Tot een scheuring leidt het echter niet, blijkt uit de woorden van de hoofdrolspelers.

CDA-fractievoorzitter Rick Brink kondigde twee weken geleden in het oriënterende debat over de zondagopenstelling van winkels al aan dat zijn fractie het collegevoorstel niet ver genoeg vindt gaan en met eigen voorstellen komt. Het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders, gevormd door CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA, stelde na de proefperiode van vorig jaar voor om supermarkten in alle kernen van april tot en met oktober iedere zondag open te laten gaan, plus de zondagen voor Kerstmis en Oud en nieuw, èn op de tien koopzondagen voor de overige winkels. Die tien gezamenlijke koopzondagen zouden voor de gehele gemeente aangewezen worden. ‘Uitgebalanceerd', noemde verantwoordelijk wethouder Alwin te Rietstap dit voorstel, dat volgens het beproefde Hardenbergse ‘poldermodel’ is opgesteld door zoveel mogelijk rekening te houden met voor- en tegenstanders. De meningen zijn inderdaad verdeeld, maar zowel in de raad als in het college hebben de partijen die een ruimere zondagsopenstelling willen wel een flinke meerderheid.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is na de verkiezingen afgesproken dat een proef zou worden gehouden met koopzondagen, waarna een voorstel zou volgen. Op die proef is overwegend positief gereageerd, waarna het college voorstelde om definitief koopzondagen in te voeren. ,,Maar dat vinden wij niet ver genoeg gaan, vandaar dat wij met twee amendementen het collegevoorstel willen wijzigen’’, legt CDA-fractievoorzitter Rick Brink uit. De amendementen worden vanavond samen met de meeste andere fracties ingediend. ,,Behalve door de ChristenUnie, en D66 twijfelt nog.’’ Brink wijst er op dat supermarkteigenaren beter kunnen inkopen als ze het hele jaar door open mogen, en niet alleen in de zomermaanden. ,,En de tien koopzondagen voor de overige winkeliers kunnen beter per kern worden ingevuld, zo kunnen kleinere ondernemers ook makkelijker besluiten om niet open te gaan’’, legt Brink uit. ,,Dit onderwerp is een hele puzzel, wij hechten ook aan de zondagsrust. Als fractie hebben we hier enorm mee geworsteld, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. We zien een samenleving in beweging, de meeste winkeliers willen vaker open...’’ Brink verwacht dat zijn elf-koppige fractie de amendementen unaniem steunt. Als een enkele CDA’er toch besluit dat niet te doen, blijft een ruime meerderheid in de 33 leden tellende raad over.

Verdrietig