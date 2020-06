Geen feest, wel film voor 75-jarig SV Gramsbergen

Barista op bakfiets serveert reizigers bakkie leut: eindelijk horeca op station Hardenberg

7:00 Reizigers die ’s morgens in de trein willen genieten van een dampend bakkie leut, hoeven in Hardenberg niet meer de thermosfles van huis mee te nemen. Voortaan kunnen ze zich op het station een vers kopje koffie of thee laten voorschotelen door Jackeline Bloemberg. Zij staat vanaf maandag vier ochtenden per week op het perron met haar ‘coffee-bike’. Waardoor station Hardenberg eindelijk beschikt over een horecagelegenheid.