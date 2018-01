Geen grijze tegels meer maar veel groen op schoolplein van de Morgenster

Een kabelbaan, een kas met eigen moestuin en een grote zandbak. Zo zien Tim, Jos en Chris hun toekomstige schoolplein wel voor zich. En misschien komt het er allemaal wel. Want GBS De Morgenster in Hardenberg doet mee aan de wedstrijd ‘Groenste plein van Overijssel’.

Geen lege vlakte en saaie, grijze tegels maar bomen, bosjes en water. Als enige basisschool uit Hardenberg doet de Morgenster mee met de wedstrijd om het schoolplein te vergroenen. In totaal doen vijfentwintig basisscholen mee met de competitie die georganiseerd is door de provincie Overijssel. Elke school moet een eigen ontwerp maken van een groen schoolplein. Ze worden hierin begeleid door IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel.

Bij de Morgenster worden ook de kinderen nauw betrokken bij het maken van het ontwerp. Zo heeft de bovenbouw een eigen schoolplein geknutseld. Jos Kuipers (9): ,,Een zandbank, kas, kabelbaan, rivier en heel veel bomen en rotsen. Zo’n schoolplein lijkt me leuk. Vooral een kabelbaan lijkt me wel wat.”

Kabelbaan

De ideeën van de kinderen worden meegenomen bij het maken van het daadwerkelijke ontwerp. ,,Veel kinderen lijkt een kabelbaan heel leuk”, zegt docente Gerla Schuurhuis van de Morgenster. ,,Daar willen we dan ook echt iets mee doen.”

Volgens Schuurhuis is het vergroenen van schoolpleinen belangrijk. ,,Kinderen leren de natuur op die manier beter kennen. Op zo’n plein is er steeds wat nieuws te ontdekken. We zijn ook naar de mogelijkheden aan het kijken om kinderen buiten les te geven. Dat is leuker en leerzamer dan in een klaslokaal.”

Of zo’n groen schoolplein er bij de Morgenster daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag. Daarvoor moeten ze eerst de wedstrijd winnen. De drie beste ontwerpen krijgen namelijk een geldbedrag om hun ideeën te realiseren. Op 25 april worden de ontwerpen gepresenteerd en worden ze beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Gezonde school

Maar voor de Morgenster staat de wedstrijd in een bredere context. Ze willen naast het vergroenen van het schoolplein namelijk ook een Gezonde School worden. Dit houdt in dat kinderen gestimuleerd worden om gezond te eten. Met de speciale fruitdagen wordt dat bijvoorbeeld al gedaan. Drie keer in de week krijgen de kinderen van school een stuk fruit. Jos: ,,We hebben al veel verschillende fruitsoorten gegeten. Een kiwi, banaan, mandarijn en een ananas. Vooral de mandarijn vond ik lekker.”

De school gaat ook in gesprek met ouders om hen na te laten denken over een gezonde voeding. Schuurhuis: ,,Soms hebben kinderen nog koekjes of zakjes chips mee naar school. We proberen ouders daarom ook bewust na te laten denken over wat ze hun kinderen meegeven.”

Aan het eind van het schooljaar hoopt de Morgenster het officiële vignet van Gezonde School te ontvangen.