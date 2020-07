Geen grote ‘inclusieve speeltuin’ in Dedemsvaart: wel vier kleinere verdeeld over Hardenberg

Kotermeer­stal bij Dedems­vaart tijdens nachten op slot om eind aan overlast te maken

18 juli Om overlast in de buurt en vernielingen in het gebied te voorkomen is recreatiegebied Kotermeerstal in Dedemsvaart voortaan tijdens een dagdeel verboden terrein. Het toegangsverbod geldt dagelijks tussen 23.00 uur en 06.00 uur.