Geen rijsttafel maar een Reesttafel: Met Daniel Poolman eet je van de straat in Dedemsvaart

Verstopt in Dedemsvaart – achter Schuurman Schoenen – is kok Daniel Poolman begonnen met zijn kookstudio. Workshops, zelf eten zoeken in het dorp of daarbuiten en genieten van elkaar en de maaltijd, zijn de ingrediënten, (W)eten uit de Natuur is de naam van zijn eetbelevenis op een nieuwe locatie.

De kookstudio is stoer ingericht en biedt plaats aan maximaal 30 gasten. ,,Hier blijf ik voorlopig, als kok heb ik zo’n werkplaats en keuken nodig die als een jas om mij heen zit”, zegt Poolman die deze ochtend al aan het kokkerellen is op zijn nieuwe stek. Hij laat graag zien hoe het avontuurlijk eten zoeken in de buurt begint. De kok trekt zijn jas aan en neemt een mand aan de hand.

Eigen tuin

,,Gasten worden bij binnenkomst begroet en voor vertrek geef ik uitleg geeft over mijn filosofie dat de natuur het menu bepaalt”, vertelt hij over de normale gang van zaken. ,,Na een kopje koffie gaat daarna de groep op pad.” De mand in zijn hand moet gevuld worden met plantjes waar de gemiddelde Nederlander dagelijks aan voorbijloopt. ,,En dat kan in Dedemsvaart maar ook op een andere locatie. Ja, het kan zelfs in eigen tuin.”

Aan de Julianstraat is nog niet veel eetbaars te vinden tussen de voegen van de tegels. Wat betreft hygiëne heeft dat ook niet de voorkeur van de kok. Een paar straten verderop wordt het bukken. De Hoofdvaart en De Aak zijn smullen voor hem. Daslook en speenkruid, daar begint volgens Poolman het plantseizoen mee. ,,En pas op, dat is een Lelietje van Dalen, die is giftig. Krokusjes ook trouwens”, zegt hij, terwijl hij het net ontsproten Fluitekruid uit de grond plukt. Want die is lekker in de omelet. Het gehate zevenblad gaat ook mee.

Dorpssafari

Poolman geniet van de variatie in Dedemsvaart, waar je eigenlijk van de straat kunt eten. ,,Juist doordat er zoveel eetbare planten groeien, ben ik op het idee gekomen om een foodwalk door het dorp te doen, een dorpssafari is het. Met uiteindelijk niet een rijsttafel, maar een Reesttafel.”

Als de mand gevuld is, gaat Joost met zijn gasten terug naar de keuken en kan het kokkerelen beginnen. Barbecue, lunch of diner: taken moeten worden verdeeld en voor de juiste timing is samenwerking onontbeerlijk. Met een drankje, zoals limoncello van wilde limoen uit Dedemsvaart. En dat kan in het begin voor sommigen onwennig zijn. ,,Bij teambuilding zegt men nog wel eens: ik wil niet koken maar bier drinken. Maar toch glunderen ze, met een selfie voor thuis. Want ze hebben zelf eten klaargemaakt.”

Deze zomer is het ook mogelijk om niet als team of groep, maar individueel foodwalks te doen, met ongeveer negen koppels. Meer informatie via de website.