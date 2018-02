Geen steun van Hardenbergse raad voor motie kinderpardon

De fractievoorzitter had twee weken geleden al aangekondigd dat ze een motie 'vreemd aan de orde' (haakt niet in op een agendapunt) aan de agenda van de raadsvergadering wilde toevoegen.

Van den Hoek vindt dat in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers niet mogen worden uitgezet. De afgelopen jaren kreeg slechts een enkel in ons land opgegroeid kind van asielzoekers nog een kinderpardon. Dat is een gevolg van de strenge toepassing van het zogeheten 'meewerkcriterium', waarin wordt bekeken of ouders wel hebben meegewerkt aan uitzetting van hun vluchtelingengezin. In haar motie wilde Van den Hoek het college van B en W van de gemeente Hardenberg oproepen om bij de staatssecretaris te pleiten voor een soepeler toepassing van het meewerkcriterium.