Geen steun voor andere gemeentenaam Hardenberg

Dat blijkt bij een rondgang over de warenmarkt in Hardenberg, die elke maandagochtend veel bezoekers trekt uit de stad Hardenberg maar ook uit de 'ommelanden'.

Zoals Anita Posthumus, geboren en getogen op De Krim, die net haar fiets heeft volgeladen met brood voor haar hele gezin. ,,Een nieuwe naam voor de gemeente Hardenberg is nergens voor nodig. De gemeente doet genoeg voor de buurtdorpen. Zo heeft de gemeenteraad pas nog geld uitgetrokken voor de realisering van een nieuw multifunctioneel centrum voor De Krim. Dat is goed voor de saamhorigheid in het dorp, die toch al heel groot is.'' Posthumus woont zelf ondertussen al dik twintig jaar in Hardenberg, in de wijk Baalderveld. ,,Ik woon hier met veel plezier. Maar ik doe mijn boodschappen altijd op de fiets, dat parkeerbeleid in de stad vind ik maar niks...''

Lees verder onder de foto:

Volledig scherm Anita Posthumus, geboren en getogen in De Krim, voelt niets voor een andere gemeentenaam. © Alex Mulder

Werkverschaffing

Anita voelt niets voor een nieuwe naam voor de gemeente. ,,De Krim is volgens mij ooit ook opgeslokt door de gemeente Gramsbergen, die op haar beurt weer moest fuseren met Hardenberg. Een nieuwe naam voor de gemeente is pure werkverschaffing, dat gaat veel geld kosten. Laten we dat maar in andere zaken steken, zoals de ouderenzorg.''

Niks mis mee

Ook andere bezoekers van de circa dertig kramen tellende weekmarkt op de Markt zien niks in een naamsverandering. Zo is de 75-jarige Gerrit-Jan Bril faliekant tegen. ,,Hardenberg moet Hardenberg blijven, daar is niks mis mee'', zegt de inwoner van de wijk Baalder terwijl hij met zijn ijsmuts diep over de oren getrokken samen met zijn vrouw het stalen ros bestijgt. De 24-jarige Lisanne Hofsink is met de kinderen van kinderopvang Kids 'n Ko bijna elke week present op de markt. Ook nu zitten de kinderen - goed aangekleed tegen de winterse kou - ter hoogte van de Lidl in de overdekte elektrische bolderkarren, terwijl de leidsters broodjes uitdelen. ,,Ik kom uit Lutten, heb daar 24 jaar gewoond. Ik heb nooit zo gemerkt dat de buurtdorpen achtergesteld zouden worden ten opzichte van Hardenberg. Dus voor mij mag de gemeente gewoon Hardenberg blijven heten'', aldus de kinderopvangleidster, die sindskort in de nieuwbouwwijk Marslanden woont.

Pensionado's

Van de jeugd naar de pensionado's is maar een kleine stap op de Hardenbergse markt. Voor de Xenos praat een handvol 'goedgemutste' senioren in de al krachtige februarizon elkaar bij over de laatste nieuwtjes. Waarin natuurlijk ook het D66-idee om de gemeentenaam te wijzigen niet ontbreekt. ,,Een andere naam is nergens voor nodig, daar wordt het beleid niks anders van'', beweert Hendrik Jan Espeldoorn (67). Nestor van dienst Gerrit Hakkers ('ik ben tachtig, machtig prachtig') is het roerend met Espeldoorn eens. ,,Laten we dat geld met z'n allen maar anders besteden.''

Suggesties op Facebook