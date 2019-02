Geen straf voor dader dodelijke steekpartij Dedemsvaart

De 47-jarige Jan S. uit Dedemsvaart krijgt geen straf voor het dodelijk neersteken van zijn buurtbewoner Henk Veldsink (34). De fatale steekpartij vond op 3 augustus vorig jaar plaats na een hoogopgelopen burenruzie in de Oranjebuurt in Dedemsvaart.

Volgens de rechtbank is het aannemelijk gemaakt dat S. zichzelf en zijn gezin wilde beschermen. Het was een vorm van noodweer, waardoor hij is ontslagen van alle rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog negen jaar cel, omdat S. zijn plaatsgenoot om het leven had gebracht door hem in de borst te steken met een keukenmes.

Ruim een maand voor de fatale steekpartij vernielde S. ook de ruiten van de woning van zijn buurman Veldsink. In die zaak veroordeelde de rechtbank S. tot boete van 500 euro.

Noodweer

In de nachtelijke uren op 3 augustus kwam Veldink volgens het OM ‘in beschonken toestand een ruzie uitpraten’ bij de woning van S. Daarbij was hij onbewapend, waardoor de verdediging van S. buitenproportioneel was volgens de Officier van Justitie. S. verklaarde twee weken geleden in de rechtszaal dat hij handelde uit noodweer. ,,Dit was een pure moordpoging.”

Verschrikkelijk

De advocaat van S., Job Knoester, noemt de zaak ‘verschrikkelijk’, maar vindt wel dat er recht is gedaan aan de situatie. ,,Mijn cliënt is eigenlijk te ver gegaan, maar hij kon niet anders", reageert Knoester. S. komt met onmiddellijke ingang vrij. Het OM kan nog beslissen om in hoger beroep te gaan.

Onrust