Geen trein maar bus en omrijden bij vernieuwen spoor in Mariënberg en Gramsbergen

Tijdens de werkzaamheden moeten ook meerdere overwegen worden afgesloten. De spoorwegovergang in de Kloosterdijk in Mariënberg is dicht vanaf vrijdagavond 23.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. De overwegen in de Tweede Elsweg in Mariënberg en de Oostermaatsteeg in Gramsbergen liggen er niet alleen in het pinksterweekeinde uit, maar ook in het volgende weekeinde: van vrijdag 5 juni 23.00 uur tot maandag 8 juni 05.00 uur.