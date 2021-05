Geen treinen tussen Ommen en Mariënberg na aanrijding bij Beerze

Lijvig rapport over dure verhuizing sportpark Dedems­vaart, maar geen advies

1 mei Verplaatsing van sportpark De Boekweit naar de Kotermeerstal is technisch haalbaar, maar heeft niet of nauwelijks draagvlak onder omwonenden van het recreatie- en natuurgebied in Dedemsvaart-Zuid. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat Royal HaskoningDHV de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, nadat de voltallige Hardenbergse gemeenteraad daar in november het college van burgemeester en wethouders opdracht voor had gegeven. Maar het onderzoeksrapport mist een advies hoe het nu verder moet.