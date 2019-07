Geen twintig appartementen bij kruising N377 in Balkbrug

Het Hardenbergse college voelt niks voor de bouw van twintig appartementen op de hoek van de Coevorderweg (N377) en Meppelerweg in Balkbrug. Eigenaar Zeker Horeca BV heeft de gemeente gevraagd of in principe medewerking verleend kan worden aan een plan voor de herontwikkeling van de leegstaande panden van een café-restaurant aan de Coevorderweg 2-4, naast het voormalige hotel Munnink. De eigenaar wil hier slopen en een nieuw gebouw van drie verdiepingen bouwen, met ruimte voor (dag)horeca en bedrijven op de begane grond en twintig appartementen op de verdiepingen.

De horecapanden zijn nog tijdelijk in gebruik als kringloopbedrijf en ijssalon, maar het complex verkeert in slechte staat nadat huurders er de afgelopen jaren niet in slaagden het café-restaurant rendabel te maken. Zeker Horeca BV ziet wel toekomst in een complex voor (dag)horeca en lichte bedrijvigheid beneden met daarboven twee bouwlagen met twintig appartementen, waarbij de bebouwing wordt gericht op de Coevorderweg (N377) en de Meppelerweg. Met dat idee wil de ontwikkelaar aansluiten op de plannen voor de herontwikkeling van deze drukke kruising nadat de geplande onderdoorgang van de N377 in de bebouwde kom van Balkbrug is gerealiseerd. Op de binnenplaats aan de achterzijde van het beoogde nieuwbouwcomplex is genoeg ruimte voor parkeren. Zeker Horeca heeft in een gesprek met het gemeentebestuur aangegeven dat het voor een haalbare exploitatie van het bouwplan wel nodig is een twintigtal woningen te bouwen.

Teveel woningen

Horeca is hier toegestaan, maar het Hardenbergse college ziet geen brood in de bouw van extra woningen op deze plek. In Balkbrug zijn namelijk al meerdere woningbouwplannen in uitvoering en in voorbereiding. Op het terrein van de gesloopte uitgaansgelegenheid Takens iets verderop worden op dit moment al 25 woningen gebouwd. En in de volgende fase van het plan Sluis IV worden woningen gebouwd voor starters, sociale huur en koop. Daarnaast worden de rijenwoningen uit de eerste fase van Sluis IV door corporatie Vechtdal Wonen als starterswoningen in de markt gezet. ,,Conclusie is dat er dit moment voldoende plancapaciteit is voor de komende jaren met daarbij een goede differentiatie. Dit betekent dat het gemeentelijke woonbeleid geen ruimte biedt om 20 appartementen aan de markt toe te voegen, ook niet in de sociale huursector’’, aldus het collegebesluit.

Niet passend