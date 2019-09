Gehandicapte sporters doen het gewoon op Special Olympics in Hardenberg

,,Deze sportboulevard op De Boshoek leent zich hier uitstekend voor met de atletiekbaan, nieuwe sporthal en zwembad. Wij als gemeente zetten ons volop in voor de breedtesport. Dan is zo’n evenement geweldig om te organiseren. Vandaag zijn er ruim tweehonderd sporters en zo’n zeventig coaches en begeleiders aanwezig. Prachtig toch. Met bijna tweehonderd vrijwilligers proberen wij dit allemaal in goede banen te leiden.”

Mooie dag

Alleen de opening is al hartverwarmend te noemen. Zelfs de zon breekt spontaan door. Niet voor niets is de titel van het openingslied, de zogenaamde officiële hymne, ‘Een hele mooie dag’. Dat wordt het, ondanks de regenbuien die ‘s middags de atletiekbaan flink teisteren. Maar de gymnasten in de sporthal en de zwemmers in het zwembad hebben daar gelukkig geen last van.

Volledig scherm Nadat politieagenten de fakkel hebben gebracht wordt samen met deelnemers de Olympische vlam op de Special Olympics ontstoken. © Gerard Vrakking

Wij zijn al winnaars

Maar de lach is sowieso niet van de gezichten van Freddy Kuipers en Gert Muskee van zorginstelling De Trans uit Emmen te krijgen. Rustig en droog zittend in de eigen spelerstent wachten ze naast de atletiekbaan rustig op de start van de 100 en 400 meters, de afstanden waarop zij acte de présence geven. ,,Wij oefenen elke week tijdens onze dagbesteding. Mijn persoonlijke record weet ik niet hoor, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Wij zijn al winnaars alleen door het feit dat wij hier onze rondjes rennen.” Begeleider Inge Stegen onderschrijft de woorden van haar twee hardlopers. ,,Ze hebben er ontzettend veel zin in. Een prachtig evenement, ik zeg nu al: volgend jaar weer.”

Minister Brink

Natuurlijk is Rick Brink, ‘minister van Gehandicaptenzaken’, ook van de partij. Geboren en getogen in Hardenberg. ,,Wat ben ik er trots op dat mijn stad dit mogelijk maakt voor al deze sporters. Hier wilde ik graag bij zijn ondanks mijn drukke agenda.”

