Gehucht De Gouden Ploeg - 80 woningen - krijgt eindelijk plaatsnaambordjes

Februari 2019. De burgemeester en wethouders komen op werkbezoek bij De Gouden Ploeg. Een klein buurtschap, tussen Bergentheim en Mariënberg. Op een huifkar trekken zij door het gebied. De rijke geschiedenis en de talloze familiebedrijven komen voorbij. Maar Plaatselijk Belang heeft een hoger doel: eigen plaatsnaambordjes. Want De Gouden Ploeg moet wel zichtbaar zijn. De burgemeesters en wethouder horen het aan, maar houden een slag om de arm: ,,Wie weet.’’

Betalen

Aan het begin van de zomer lijkt er schot in de zaak te komen. De bordjes mogen komen, meldt de gemeente. ,,Dat is natuurlijk heel leuk’’, zegt Henk-Jan de Keizer van Plaatselijk Belang. ,,Maar we moeten het zelf betalen. We hebben dat geld niet, dan zouden we de deuren langs moeten om geld op te halen. We moeten binnenkort ook een AED vervangen, dat heeft natuurlijk prioriteit. We hebben de gemeente teruggekoppeld dat we dit niet gaan redden.’’

Quote Ik zei dat ik ook wel wat wilde schoffelen in de gemeente­tuin, maar dat was niet nodig Henk-Jan de Keizer

Bankje

Volledig scherm Het bankje waar wethouder Jan ten Kate heeft beloofd om bordjes te regelen. © Alex Mulder Augustus 2019. Wethouder Jan ten Kate nodigt De Keizer uit voor een gesprek, bij de brug van De Gouden Ploeg. ,,We hebben gepraat, samen op het bankje. Het was een goed gesprek, met als resultaat dat we de borden op kosten van de gemeente krijgen. Dit is geweldig’’, vertelt De Keizer enthousiast. Wethouder Ten Kate liet via Twitter weten dat het gesprek ging over ‘de eigen identiteit’ van De Gouden Ploeg. ,,Daar kun je het ook op gooien natuurlijk’', reageert De Keizer. ,,Het klinkt mooi. Onze eigen identiteit. Daar horen natuurlijk ook gewoon bordjes bij.’’

Kosten

De kosten van een bordje is rond de 350 euro. ,,Dat is bij benadering, ik weet het niet precies. We hebben er wel zes of zeven nodig. Je betaalt niet alleen voor de borden, maar ook voor de palen. Sommige borden kunnen we wel aan de achterkant van andere borden plaatsen, dat scheelt ook weer geld. Voor ons is dit niet te betalen, maar voor de gemeente is het peanuts.’’ Voorwaarde van de gemeente is wel dat de inwoners van De Gouden Ploeg meehelpen om te borden te plaatsen. ,,Dat doen we natuurlijk. Ik zei dat ik ook wel wat wilde schoffelen in de gemeentetuin, maar dat was niet nodig’’, vertelt hij lachend.

Snijders

Wanneer het gehucht de felbegeerde bordjes krijgt is nog niet duidelijk. ,,We zijn ermee bezig. We willen het ook feestelijk doen, met koffie en cake bijvoorbeeld.’’ De grote wens van Plaatselijk Belang is dat de burgemeester Peter Snijders ook een bord in de grond zet. ,,Hij heeft hier natuurlijk ook een grote rol in gehad, het zou zo mooi zijn als hij dat nog wilt doen voordat hij naar Zwolle gaat. We sturen hem nog een uitnodiging, maar zet het maar in de krant, hoor. Dan kan hij zich vast voorbereiden.’’

De Gouden Ploeg. Henk Keizer (plaatselijk belang):

,,Eind jaren 20 van de vorige eeuw, toen de afgravingen waren, kwamen veel mensen van heinde en verre naar De Gouden Ploeg om de grond af te graven. Na een tijdje begon iemand een fietsenwinkeltje, om alle lekke banden te plakken. Vlak daarna werd er nog een winkeltje gestart en kwam er een plattelandscafé bij - ook met een winkeltje erin. Zo ontstond in de jaren 20/30 de 'nederzetting’ Gouden Ploeg. De mensen die in de winkels of in het café werkten, hadden destijds altijd wat meer geld dan de rest. Dat lekte uit. Toen mensen uit de buurt zich afvroegen hoe dat mogelijk was, wezen ze naar een kleine groep mensen aan de andere kant van de brug: dát is de Gouden Ploeg.’’

