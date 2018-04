Geld voor veiliger Broekdijk door Bruchterveld

In rolstoel naar tweede Dirty Monkey Run Gramsber­gen

17 april Saamhorigheid staat hoog in het vaandel van de Dirty Monkey Run in Gramsbergen. Bij de deelnemers, die elkaar over de moeilijkste hindernissen in deze obstakelloop helpen, maar ook bij de organisatie die in handen is van vrijwilligers van de Combibaan Gramsbergen. Nieuw bij deze tweede editie, op zondag 23 september, is het uitnodigen van dorpsgenoten die minder goed ter been zijn en onmogelijk mee kunnen doen.