Geldautomaat Gramsbergen niet terug in geramde gevel

De Rabobank plaatst geen nieuwe geldautomaat in het oude bankgebouw in Gramsbergen, dat zaterdagmorgen doelwit was van een gewelddadige ram- en plofkraak. De mogelijkheden voor een speciale 'pinbox' worden onderzocht.

,,De impact op de directe omgeving was duidelijk voelbaar. In overleg met de betrokkenen kiezen we daarom voor een nieuwe locatie", legt voorlichter William Schoonderbeek van de Rabobank Vaart en Vechtstreek uit. Samen met de gemeente Hardenberg, Plaatselijk Belang Gramsbergen en andere betrokkenen wordt nu gekeken of het mogelijk is om een speciale 'pinbox' in Gramsbergen te plaatsen, zoals die ook bij het hoofdkantoor van de regionale bank aan de Hof van Otten in Hardenberg staat.

Dat wordt dus geen geldautomaat in een winkel, maar een plek waar 24 uur per dag kan worden gepind. De Rabobank hoopt hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven, om het ongemak voor de inwoners van Gramsbergen tot een minimum te beperken. Wie nu in Gramsbergen wil pinnen kan dat bij Plus Alfring gedurende de openingstijden van de supermarkt. De dichtstbijzijnde 24-uurs geldautomaten zijn te vinden aan De Spinde en de Hof van Otten in Hardenberg en aan het Kasteel in Coevorden.

Herstel

Erik Hulzebosch, eigenaar van het voormalige bankgebouw aan de Bezantijnenstraat, hoopt dat de aannemer in januari kan beginnen met het herstel van zijn zwaarbeschadigde pand. De voorgevel moet helemaal opnieuw worden opgetrokken. Kinderopvangorganisatie Eigenwijz, die nu tijdelijk gebruik mag maken van haar vroegere onderkomen van Welluswijs, moet zo snel mogelijk terugkeren naar het oude bankgebouw. ,,Dat is prioriteit nummer 1'', vertelt Hulzebosch. ,,Het is natuurlijk afwachten wat we bij de bouwwerkzaamheden zullen tegenkomen, maar een terugkeer in februari of maart moet haalbaar zijn.''

Buurtzorg