Kiosk vervangt geldautomaten Vechtdal in strijd tegen plofkraken

,,Het gaat om een voorzorgsmaatregel", benadrukt Lianne van Dijk van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Aanleiding zijn de plofkraken die in heel het land in rap tempo toenemen. Bijna een kwart van de kraken vindt plaats bij Rabobank. Overal in het land worden de locaties van geldautomaten onder de loep genomen. Mochten de criminelen toeslaan in het Vechtdal, dan wil de bank dat de schade aan de omgeving zo beperkt mogelijk blijft. Aangezien de automaten in Bergentheim en Slagharen in winkelmuren zijn gevestigd en er mensen boven wonen, krijgen zij een nieuwe plek.